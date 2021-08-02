كريم بنزيمة يرفض خرق سياسية ريال مدريد ويكشف موعد رحيله

عادت مفاوضات ريال مدريد مع مهاجمه كريم بنزيمة بشأن تجديد عقده إلى الواجهة من جديد، بعدما شُفي الفرنسي بشكلٍ كامل من إصابته بفيروس كورونا التي تعرض لها يوم 23 يوليو من الشهر الماضي.

وظهرت أمور جديدة خلال مفاوضات ريال مدريد مع بنزيمة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث رفض النجم الفرنسي خرق سياسة النادي بتمديد عقده لأكثر من عامين على الرغم من إلحاح الرئيس فلورنتينو بيريز.

وينتهج ريال مدريد سياسية عدم تمديد العقود لأكثر من عامين للاعبين الذين يتجاوزون الـ30 عامًا، إذ يفضل التمديد سنة تلو الأخرى وفقًا للمستوى الفني للاعب، ولكن بيريز يريد الإبقاء على بنزيمة حتى عام 2024.

وكشفت صحيفة ABC الإسبانية، أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 33 عامًا رفض طلب بيريز، وسيجدد عقده الذي ينتهي في عام 2022 لمدة موسم واحد فقط، ليبقى داخل أسوار سانيتاجو بيرنابيو حتى عام 2023.

وأضافت الصحيفة، أن كريم بنزيمة سيقرر الرحيل عن ريال مدريد بمجرد شعوره بهبوط مستواه، موضحًا سبب رفضه التجديد لعام 2024، وهو أنه لا يريد أن يكون عبئًا على الفريق.

الجدير بالذكر، أن كريم بنزيمة الذي انضم إلى ريال مدريد قادمًا من صفوف ليوم الفرنسي في 2009 نظير 35 مليون يورو، سيصبح كابتن النادي الملكي خلال الموسم الجديد حال عدم مشاركة مارسيلو بشكل أساسي.

وخاض كريم بنزيمة 559 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، وساهم في تسجيل 423 هدفًا، حيث أحرز 279، وقدم 144 تمريرة حاسمة، وحصل على الدوري الاسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات.

وعلى المستوى القاري والعالمي، حقق بنزيمة لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 4 مرات مع النادي الملكي، أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات أعوام 2014، 2016، 2017.