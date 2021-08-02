الامارات | «ميسي» يتحدى «مشهور الخالدية» في كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يتحدى «مشهور الخالدية» في كأس رئيس الدولة للخيول العربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف بلجيكا، اليوم، المحطة الخامسة ضمن سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ28، التي تقام في مضمار ولينغتون في أوستند، بمشاركة مجموعة قوية من نخبة الخيل العربية، يتقدمها «ميسي» و«مشهور الخالدية».

وتقام الكأس الغالية برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما تقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لنهج المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تشجيع ورعاية الخيل العربي الأصيل، ورفعة شأنه بكل دول العالم.

وتعد المحطة البلجيكية الرابعة أوروبياً بعد فرنسا وإيطاليا والسويد، والخامسة في مجموع المحطات، بعد أن بدأت سلسلة السباقات في أميركا، حيث تشهد مشاركة 14 خيلاً في لقاء القمة الذي تلتقي فيه أفضل مرابط الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا بصفة عامة، في السباق الذي يقام لمسافة 2000 متر، ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

ويشهد سباق بلجيكا لقاء التحدي المثير، الذي سيتجدد بين أبطال سباق جوهرة تاج زايد، البالغة جائزته خمسة ملايين درهم، والذي يعد من أغلى سباقات الخيول العربية في العالم، ويقام ضمن مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، حيث سيجمع السباق بين بطل نسخة 2019 الجواد «مشهور الخالدية» ابن «جلنار الخالدية» والفرس «أميرة الخالدية»، العائدة لعذبة للسباقات للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، مع بطل نسخة 2020 الجواد «ميسي»، الذي يعود للمالك كيرسميكرز تيمو، ومن المؤمل أن يحسم سباق القمة البلجيكية للكأس الغالية صراعهما المتواصل والتنافس المحتدم الذي يجمعهما طوال الفترات الماضية في كل المضامير، حيث يقود «مشهور الخالدية» الفارس أدري دي فريس، بإشراف المدرب فيليب كولينجتون، فيما يتولى قيادة «ميسي» الفارس ويليام مونجل، بإشراف المدرب فيدو كيرسما. كما تشارك في السباق أعرق الخيول العربية التي تمثل المرابط البلجيكية والأوروبية، وهي: «أفجان» و«أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان إريكسون، وقيادة الفارسة سارة فيرميرش والفارس جانتيزكي فريد، «فريدي باي» للمالك والمدرب جيرارد زوتيليف، وتحت قيادة الفارس هيلان ستيفان، «الوادي» للمالك جونيور سبييد، بإشراف المدرب والفارس إيفانوف إيفان، «آريون» للمالك هيف القحطاني، بإشراف المدرب بيرنارد مي، وقيادة الفارس إيكيم جيان برنارد، «جوت دي لاغارد» للمالك هيرستوف هيرستو، وإشراف المدرب إميل زهاريف، وقيادة الفارس مازور شيزيبام، «فروم كاساك» للمالك ديركسي روان، وإشراف المدرب والترز، وقيادة الفارسة أنجلينا باتيست، «آلبان» للمالك يوردانوف إيفان، بإشراف المدرب إميل زهاريف وقيادة الفارس لفيفر فابيان، و«مرجان» للمالك الشقب ريسينغ، وإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس جيروم كابري، و«بيكاسو» للمالك إس بي إم ريسينغ، وإشراف المدرب سوزان بوستيما، وقيادة الفارس كادو ميتش، «بيان عذبة» للمالك عذبة للسباقات، وإشراف المدرب فيليب كولينجتون، وقيادة الفارس بروكس ستيفان، «لاميت شامل» للمالك وليد بن زايد وإشراف المدرب جان دي ميول وقيادة الفارس أوليفييه داندين.

2000 متر مسافة السباق الذي يعدّ ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

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