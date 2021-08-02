الامارات | أخبار الأولمبياد.. البحرين تخسر.. وتتأهل إلى ربع نهائي اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. البحرين تخسر.. وتتأهل إلى ربع نهائي اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ منتخب البحرين، الذي يشارك للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية في مسابقة كرة اليد، الدور ربع النهائي رغم سقوطه في مباراته الأخيرة أمام نظيره المصري 20-30 (الشوط الأول 15-7)، وتحقيقه فوزاً وحيداً في دور المجموعات، وذلك بفضل فوز اليابان على البرتغال 31-30، أمس. وكانت البحرين حققت فوزها الوحيد على اليابان 32-30، فتأهلت بفضله لمواجهة فرنسا، بعد حلولها في المركز الخامس بمجموعتها.

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