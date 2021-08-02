الامارات | أخبار الأولمبياد.. فنزويلية تحطم الرقم العالمي في الوثب الثلاثي

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. فنزويلية تحطم الرقم العالمي في الوثب الثلاثي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطّمت الفنزويلية، يوليمار روخاس، الرقم العالمي في طريقها إلى إحراز ذهبية الوثبة الثلاثية، ضمن أولمبياد طوكيو، أمس. ووثبت روخاس 15.67 متراً في محاولتها السادسة الأخيرة، لتتخطى الرقم العالمي المسجّل باسم الأوكرانية إينيسّا كرافيتش (15.50 متراً) عام 1995. ونالت البرتغالية باتريسيا مامونا الفضية (15.01 م) والإسبانية آنا بيليتيرو (14.87 م).

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