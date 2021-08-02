الامارات | قضاة الملاعب يواصلون تدريباتهم في صربيا

شكرا لقرائتكم خبر عن قضاة الملاعب يواصلون تدريباتهم في صربيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواصل المعسكر الخارجي لقضاة الملاعب في صربيا، استعداداً للموسم الكروي الجديد، بمشاركة 68 حكماً ومساعداً من حكام الفريق الأول، الذي سيديرون مباريات مختلف المسابقات الخاصة بالفريق الأول، وهي: دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى وكأس رئيس الدولة، إلى جانب المشاركات الخارجية للحكام الدوليين.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «استقبل معسكر الحكام قبل أيام الحكم المونديالي الصربي ميلوراد ماجيتش، الذي شارك في كأس العالم البرازيل 2014، وروسيا 2018، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ونهائي كأس أوروبا، ويشغل ماجيتش حالياً منصب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الصربي لكرة القدم».

وأضاف: «قدّم الحكم الصربي خلال الزيارة مجموعة من النصائح والتوجيهات للحكام المشاركين، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم».

يذكر أن برنامج المعسكر يشتمل على تدريبات بدنية وتطبيقات عملية ومحاضرات نظرية، تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى «الفيفا» الذين تمت الاستعانة بهم خلال هذه الفترة، كما ستتاح الفرصة للحكام المشاركين لإدارة عدد من المباريات الودية التي تجمع بعض الفرق التي تُقيم معسكراتها في صربيا.

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