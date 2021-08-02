اخبار الرياضه

الامارات | بطل من طوكيو.. «بولت الجديد».. إيطالي

0 نشر
طوكيو ■ وكالات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل من طوكيو.. «بولت الجديد».. إيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، أمس، سباق 100م المرموق في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو، ليخلف الأسطورة الجامايكية أوسين بولت، الذي هيمن على هذا السباق في النسخ الثلاث الأخيرة بين 2008 و2016، وأنهى جاكوبس (26 عاماً) السباق بزمن 9.80 ثونٍ متقدماً على الأميركي فريد كيرلي (9.84 ث) الذي حصد الفضية، والكندي أندري دو غراس (9.89) الفائز بالبرونزية.

وأصبح أول إيطالي يحقق ذهبية هذا اللقب، أو حتى يوجد على منصة التتويج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا