الامارات | أبرز 10 بطولات عالمية تستضيفها الإمارات خلال «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 بطولات عالمية تستضيفها الإمارات خلال «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتزامن استضافة الدولة معرض «إكسبو الدولي 2020»، مع احتضان الإمارات فعاليات رياضية بارزة، من ضمنها بطولات عالمية، خاصة تلك المدرجة ضمن الروزنامة السنوية للاتحادات والمنظمات والهيئات الدولية، التي تتبع لها تلك الرياضات، والتي تتيح لزوّار المعرض، وفرة في تنوع النشاطات التي يمكن أن يتابعوها خلال حضورهم «إكسبو»، سواء تلك التي تقام في دبي أو أبوظبي أو الشارقة، وتلبي شغف السائحين الباحثين عن متابعة أعلى مستويات عالمية في بطولات تقام على أرض الإمارات، وتتنوّع بين سباقات السرعة، والغولف، الرجبي، والكريكت، وغيرها.

«الإمارات اليوم»، ترصد أبرز 10 بطولات تستضيفها الإمارات بالتزامن مع احتضان الدولة فعاليات «معرض إكسبو الدولي 2020».

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