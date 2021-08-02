الامارات | أخبار الأولمبياد.. ذهبية الوثب العالي بـ «المشاركة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأولمبياد.. ذهبية الوثب العالي بـ «المشاركة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك القطري معتز برشم، ومنافسه الإيطالي جانماركو تامبيري، ذهبية الوثب العالي، بعد تجاوزهما علو 2.37م.

وفي ظل مساواة تامة بالنجاح والإخفاق، خيّرهما الحكم بين تشارك الذهبية أو خوض ملحق فاصل، ففضلا الاحتفال سوياً بالذهبية، حسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى. وهذه المرة الأولى منذ أولمبياد 1912، التي يتشارك رياضيا ألعاب القوى ميدالية ذهبية.

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