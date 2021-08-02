الامارات | افتتاح الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وقضاة ملاعب الصالات

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وقضاة ملاعب الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أعمال الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وحكام كرة قدم الصالات، والتي يحاضر فيها مسؤول التحكيم في كرة الصالات بالاتحاد الدولي (فيفا)، الخبير الدولي الإسباني بدرو جالان، بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني، وبمشاركة 30 مقيماً وحكماً، وقدم جاني شكره لجميع المشاركين، متمنياً لهم الاستفادة من الدورة.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور عضو لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، حمد بن حنيفة، وعضو اللجنة مشرف حكام كرة الصالات عبدالله الشحي، والأمين العام للجنة التنفيذية شهاب أحمد العوضي.

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