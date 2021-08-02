اخبار الرياضه

الامارات | افتتاح الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وقضاة ملاعب الصالات

0 نشر
محمد فاضل ■ الشارقة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وقضاة ملاعب الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أعمال الدورة التدريبية الدولية لمقيمي وحكام كرة قدم الصالات، والتي يحاضر فيها مسؤول التحكيم في كرة الصالات بالاتحاد الدولي (فيفا)، الخبير الدولي الإسباني بدرو جالان، بحضور نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني، وبمشاركة 30 مقيماً وحكماً، وقدم جاني شكره لجميع المشاركين، متمنياً لهم الاستفادة من الدورة.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور عضو لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم، حمد بن حنيفة، وعضو اللجنة مشرف حكام كرة الصالات عبدالله الشحي، والأمين العام للجنة التنفيذية شهاب أحمد العوضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا