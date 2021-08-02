7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان شركة بريزنتيش لايف التابعة لشركة استادات للاستثمار الرياضى وإدارة المنشآت، تعليمات لجميع العاملين بقناة النادى الأهلى تحذر من الحديث عن أى أشخاص اعتبارية تمثل أندية منافسة أو اتحادات سواء دفاعا عن النادى أو هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو منصات القناة المختلفة.

بريزنتيشن لايف تصدر فرمانا بمنع العاملين بقناة الأهلى من الهجوم على أشخاص أو أندية أو اتحادات

أعلنت شركة بريزنتيش لايف التابعة لشركة استادات للاستثمار الرياضى وإدارة المنشات، تعليمات لجميع العاملين بقناة النادى الأهلى تحذر من الحديث عن أى أشخاص اعتبارية تمثل أندية منافسة أو اتحادات سواء دفاعا عن النادى أو هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو منصات القناة المختلفة والبرامج بالقناة.

استقرت إدارة نادى الزمالك على عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بفرجانى ساسى لنادى الدحيل القطرى، لحين فصل الاتحاد الدولى في الشكوى المقدمة ضد اللاعب وناديه الجديد، لاسيما وإن إدارة القلعة البيضاء تؤكد إن عقد اللاعب ممتد لحين نهاية الموسم ولا ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى كما أكد محامى فرجانى ساسى في خطابه الذى أرسله للزمالك من قبل.

موسيماني يغازل صفقة الأهلي المحتملة فى الصبف

حرص بيتسو موسيماني على مغازلة بيرسي تاو، نجم الكرة الجنوب أفريقية المحترف حاليا في صفوف برايتون الإنجليزي، بعد تألقه مع فريقه وإحرازه هدفا فى المباراة الودية التي خاضها تاو.

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التعاقد مع مهاجمين من أمريكا الجنوبية أو شمال أفريقيا، مؤكداً للجنة الكرة أنه يفضل المهاجم الأفريقي أكثر من مهاجمي شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

فتح مسئولو نادى الإسماعيلى باب المفاوضات مع أحمد عادل ميسى لاعب مصر المقاصة تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، ورحب اللاعب بالانتقال للدراويش شريطة إتمام المفاوضات مع ناديه بنجاح، ويرى جلال أن ميسى لاعب متميز ولديه إمكانيات متميزة تناسب طريقة لعب الدراويش، كما أنه سعى لضمه للزمالك إبان تدريبه للفريق الأبيض لولا فشل الصفقة وتكرر الامر إبان تدريبه للمصرى حيث فشلت الصفقة أيضاً .

تستأنف البعثة المصرية غدا الاثنين 2 أغسطس منافساتها فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى.

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إعادة المغربي بدر بانون لاعب الفريق للتشكيل الأساسي فى مباراة الأحمر المقبلة أمام وادى دجلة بالدوري.