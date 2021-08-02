شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 1 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 1 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، إعلان شركة بريزنتيش لايف التابعة تعليمات لجميع العاملين بقناة النادى الأهلى تحذر من الحديث عن أى أشخاص اعتبارية تمثل أندية منافسة أو اتحادات
أعلنت شركة بريزنتيش لايف التابعة لشركة استادات للاستثمار الرياضى وإدارة المنشات، تعليمات لجميع العاملين بقناة النادى الأهلى تحذر من الحديث عن أى أشخاص اعتبارية تمثل أندية منافسة أو اتحادات سواء دفاعا عن النادى أو هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو منصات القناة المختلفة والبرامج بالقناة.
وجاء نص قرار شركة بريزنتيشن لايف كالأتى،" بناء على تعليمات السادة مجلس إدارة شركة شركة بريزنتيشن لايف ..يمنع منعا باتا على جميع العاملين بقناة الاهلى الحديث عن أى أشخاص اعتبارية تمثل اندية منافسة أو اتحادات سواء دفاعا عن النادى أو رد على هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات القناة المختلفة والبرامج بالقناة ( فيس بوك ـ انستجرام ـ تويترــ أو اى وسيلة ألكترونية أخرى )، وذلك لنبذ التعصب ودرء الاحتقان بين صفوف الشعب المصرى الذى يتسم بالنسيج الواحد المتكامل وإعلاء مصلحة الوطن على أي أهواء أو انتماءات، ومن يخالف هذا القرار سيتعرض إلى الجزاء وفقا للقانون، واللوائح الداخلية المنظمة لذلك.
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لرحلة نقل كأس دوري أبطال أفريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية مع الكأس الغالية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، توثق من خلاله رحلة نقل الكأس، وتفاعل الجماهير الحمراء معه في الشوارع، حيث ظهر فيها المواطنون في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية أثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.
أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع آية خالد محمد أحمد، وهانيا خالد عبد الله، لاعبتي «الشمس» لمدة أربعة مواسم؛ لتدعيم صفوف «سيدات طائرة الأهلي» خلال الموسم الجديد.
وشهدت الأيام الأخيرة تدعيمات لفرق الطائرة بالقلعة الحمراء، آخرها التعاقد مع الأمريكي جاريت مواجاتوتيا لمدة موسم واحد؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة «الطائرة رجال» بالنادي خلال الموسم الجديد.
اقترب محمد الشناوي قائد الأهلي من العودة لحراسة عرين الفريق الأحمر فى مباراته القادمة ضد وادي دجلة الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدورى بعد عودة اللاعب من المشاركة برفقة المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو، لاسيما بعد توديع البطولة عقب الخسارة من البرازيل بهدف نظيف فى دور الثمانية.
ولم يتحدد موقف باقي اللاعبين الأولمبيين سواء أكرم توفيق أو طاهر محمد أو ناصر ماهر أو أحمد رمضان بيكهام أو صلاح محسن، وقد يلحق بالمباراة بيكهام لأنه لا يعانى من الإجهاد مثل باقي اللاعبين، حيث يتحدد موقف باقى اللاعبين عقب نزولهم التدريبات الجماعية، وإن كان موقفهم صعب من اللحاق بالمباراة.
استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على إعادة المغربي بدر بانون لاعب الفريق للتشكيل الأساسي فى مباراة الأحمر المقبلة أمام وادى دجلة بالدوري.
وغاب بانون عن مباراة الأهلي الماضية أمام أسوان فى الدوري والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، لرغبة الجهاز الفني فى إراحة اللاعب الذى يُعاني من إجهاد شديد نتيجة المشاركة المُستمرة.
وتبدو حظوظ بدر بانون كبيرة فى العودة لتشكيل الأهلي الأساسي خلال مباراة دجلة المقرر لها بعد غد الأربعاء في الدوري والتى ستقام باستاد الأهلي والسلام.
يخضع رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلي، لفحص طبى غداً الاثنين على هامش مران فريقه لحسم موقفه من مباراة وادى دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري، بعد إصابته بكدمة في القدم خلال مباراة أسوان. واقتنص الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه أسوان بنتيجة 3-1، في اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.
ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة دجلة بعد غيابه عن مواجهة أسوان بسبب الحصول على الانذار الثالث، فيما سيغيب أيمن أشرف عن لقاء دجلة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.