أخبار الأهلي اليوم الأحد 1 / 8 / 2021

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 1 / 8 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، وأبرزها، إعلان شركة بريزنتيش لايف التابعة تعليمات لجميع العاملين بقناة النادى الأهلى تحذر من الحديث عن أى أشخاص اعتبارية تمثل أندية منافسة أو اتحادات

وجاء نص قرار شركة بريزنتيشن لايف كالأتى،" بناء على تعليمات السادة مجلس إدارة شركة شركة بريزنتيشن لايف ..يمنع منعا باتا على جميع العاملين بقناة الاهلى الحديث عن أى أشخاص اعتبارية تمثل اندية منافسة أو اتحادات سواء دفاعا عن النادى أو رد على هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات القناة المختلفة والبرامج بالقناة ( فيس بوك ـ انستجرام ـ تويترــ أو اى وسيلة ألكترونية أخرى )، وذلك لنبذ التعصب ودرء الاحتقان بين صفوف الشعب المصرى الذى يتسم بالنسيج الواحد المتكامل وإعلاء مصلحة الوطن على أي أهواء أو انتماءات، ومن يخالف هذا القرار سيتعرض إلى الجزاء وفقا للقانون، واللوائح الداخلية المنظمة لذلك.

أعلنت شركة بريزنتيش لايف التابعة لشركة استادات للاستثمار الرياضى وإدارة المنشات، تعليمات لجميع العاملين بقناة النادى الأهلى تحذر من الحديث عن أى أشخاص اعتبارية تمثل أندية منافسة أو اتحادات سواء دفاعا عن النادى أو هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو منصات القناة المختلفة والبرامج بالقناة.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لرحلة نقل كأس دوري أبطال أفريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية مع الكأس الغالية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، توثق من خلاله رحلة نقل الكأس، وتفاعل الجماهير الحمراء معه في الشوارع، حيث ظهر فيها المواطنون في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية أثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.