شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 1 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 1 / 8 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها استقرار إدارة النادى الأبيض على عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بفرجانى ساسى لنادى الدحيل القطرى، لحين فصل الاتحاد الدولى في الشكوى المقدمة ضد اللاعب وناديه الجديد.

الزمالك يرفض منح فرجاني ساسي البطاقة الدولية

استقرت إدارة نادى الزمالك على عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بفرجانى ساسى لنادى الدحيل القطرى، لحين فصل الاتحاد الدولى في الشكوى المقدمة ضد اللاعب وناديه الجديد، لاسيما وإن إدارة القلعة البيضاء تؤكد إن عقد اللاعب ممتد لحين نهاية الموسم ولا ينتهى بنهاية شهر يونيو الماضى كما أكد محامى فرجانى ساسى في خطابه الذى أرسله للزمالك من قبل.

الحماس يسيطر على تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة المحلة

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، فقرة تدريبات بدنية في بداية المران المسائي، اليوم الأحد، خلال معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز. كارتيرون يحفز لاعبى الزمالك قبل انطلاق التدريبات عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم، الأحد، خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، التعاقد مع مهاجمين من أمريكا الجنوبية أو شمال أفريقيا، مؤكداً للجنة الكرة أنه يفضل المهاجم الأفريقي أكثر من مهاجمي شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

جهز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق، خلال معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية، من أجل المشاركة فى مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 7 أغسطس الجارى، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كشف مصدر بنادى بيراميدز حقيقة دخول إدارة نادى الزمالك فى مفاوضات رسمية للتعاقد مع أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما أن الأيام الماضية شهدت استطلاع رأى اللاعب من قبل أحد وكلاء اللاعبين حول رغبته فى الانتقال إلى قلعة ميت عقبة من عدمه، ليوضح له منصور أن الانتقال للزمالك رغبته الأولى حال الرحيل عن الفريق السماوى وسيخطر إدارة بيراميدز بذلك حينما يتم التفاوض الرسمي بين الناديين.

يبحث الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون عن فريق لخوض مباراة ودية رابعة يوم الاثنين المقبل، لتعويض الفترة الزمنية الطولية لمعسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى برج العرب بالإسكندرية.

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، يوم الخميس المقبل على هامش معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابة حازم إمام مدافع الفريق، وقال الدكتور فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن حازم إمام خضع لفحص طبي على هامش معسكر الفريق ببرج العرب، وأثبت الفحص تعافي اللاعب من الإجهاد العضلي الذي تسبب فى غيابه عن الفريق فى الفترة الأخيرة.

يتحفظ مسئولو نادي الزمالك على ضم كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أن اللاعب لم ينجح في اقناعه بعد متابعته طوال الفترة الماضية، خاصة خلال تواجده مع المنتخب في أولمبياد طوكيو والتي ودعها الفراعنة من الدور ربع النهائي أمام البرازيل.