شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: جاهزون لأصعب مراحل الدورى.. واستبعاد محمود عاشور لتأهل المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، أن كل الحكام جاهزون لإدارة أصعب مراحل بطولة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة، وإعطاء كل الأندية حقوقها.

وقال وجيه أحمد، خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحكام جاهزون لأصعب مراحل بطولة الدورى وإن شاء الله كل نادى ياخد حقه، ولن يكون هناك أي تأثير للحكام على نتائج المباريات".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "إذا الحكم أطلق الصافرة قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى ألغت ما بعده ولا دخل لتقنية الفار ويجب احتساب قرار الحكم قبل دخول الكرة المرمى".

وتابع وجيه أحمد: "تقنية الفيديو لا تتدخل سوى في 4 حالات فقط هي احتساب الأهداف أو ركلات الجزاء أو حالات الطرد وأخير حالات تعريف الهوية لتحديد المتسبب في الخطأ إذا أخطأ الحكم وأشهر الإنذار أو الكارت الأحمر للاعب آخر".

واختتم وجيه أحمد: "محمود عاشور قدم أداء مميزا في الثلاث مباريات التي خاضها، وبعد تأهل منتخب مصر لدور الثمانية فتم استبعاده لأن اللجنة الأولمبية تستبعد كل الحكام التي تأهلت لدور الثمانية، لذلك سيعود محمود عاشور يوم الثلاثاء المقبل وسيتم إشراكه فور عودته في مباريات الدورى سواء كحكم ساحة أو في تقنية الفيديو".