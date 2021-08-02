شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي ريتشارلسون ينشر صورته مع عمار حمدى بعد وداع الفراعنة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر البرازيلي ريتشارلسون، مهاجم المنتخب البرازيلي ونادى ايفرتون الإنجليزي، صورة تجمعه بلاعب المنتخب الأولمبي والاتحاد السكندري عمار حمدي عقب وداع الفراعنة للأولمبياد أمام راقصوا السامبا في دور الثمانية.

وانفجر عمار حمدي نجم المنتخب الأولمبي، بالبكاء عقب المباراة حزنا على وداع أولمبياد طوكيو، ونشر هداف الأولمبياد ومهاجم البرازيل صورة عبر حسابه على "إنستجرام" تجمعه باللاعب المصري.

وحقق منتخب البرازيل الفوز على منافسه منتخب مصر بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وشكّل منتخب البرازيل أكثر من هجمة خطيرة أمام مرمى محمد الشناوي في ظل تكرار الأخطاء الدفاعية من لاعبي منتخب مصر.

ولم يستطع منتخب مصر تشكيل خطورة على مرمى البرازيل في ظل بطء قوي في الهجمات المرتدة التى يعتمد عليها شوقي غريب.

وعانى منتخب مصر من صعوبة نقل الكرة من نصف ملعبه إلى ملعب المنافس بشكل غريب، كما أن عددا كبيرا من اللاعبين لهم واجبات دفاعية، مما يعطل الهجمات بسبب قلة اللاعبين في الخط الأمامي.