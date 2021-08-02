شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يفرض حظرا إعلاميا في المصري البورسعيدى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض على ماهر، المدير الفني لفريق المصري، حظرا إعلاميا على الفريق والجهاز الفني المعاون لنهاية الموسم، لفرض مزيد من الخصوصية على الفترة المقبلة حتى يستعيد المصري توازنه والعودة مجددا لسكة الانتصارات.

ووفقا لمصادر في الجهاز الفني فإن على ماهر فرض الحظر الإعلامي لإكساب الفريق مزيد من التركيز، بعد تراجع النتائج بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله بجدول مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال الجولات من التاسعة والعشرين وحتى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري، هذا وقد جاءت مواعيد المباريات على النحو التالي :

مباراة الجولة التاسعة والعشرين: والتي تجمع بين المصري والمقاولون العرب، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثين: والتي تجمع بين بيراميدز والمصري، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الموافق الثاني عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الحادية والثلاثين: والتي تجمع بين المصري وسموحة، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق السادس عشر من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثانية والثلاثين: والتي تجمع بين الأهلي والمصري، وتقام على استاد الإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق العشرين من أغسطس المقبل.

مباراة الجولة الثالثة والثلاثين: والتي تجمع بين المصري وانبي ، وتقام على ستاد الإسكندرية أحد يومي الاثنين والثلاثاء الثالث والعشرين والرابع والعشرين من أغسطس المقبل ، ولم تحدد ساعة اقامة المباراة بعد.

مباراة الجولة الرابعة والثلاثين: والتي تجمع بين طلائع الجيش والمصري، وتقام على استاد الاسكندرية أحد يومي الخميس والجمعة السادس والعشرين والسابع والعشرين من أغسطس المقبل، ولم تحدد ساعة إقامة المباراة بعد.