بتصويت الجماهير.. هدف أفشة يفوز بجائزة أفضل أهداف دوري أبطال إفريقيا «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن فوز هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مرمى فيتا كلوب بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجائزة أفضل هدف في البطولة، بتصويت الجماهير.

وتفوق هدف صانع ألعاب النادي الأهلي على منافسه الجنوب أفريقي هابي ماشياني، لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوبي إفريقي، الذي سجل هدفه في مرمى بترو أتلتيكو الأنجولي في مرحلة دور المجموعات.

وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد فوزه على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما بمدينة الدار البيضاء المغربية الأسبوع قبل الماضي.