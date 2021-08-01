كأس الأبطال: ليل يُتوّج باللقب للمرةِ الأولى في تاريخه

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تل ابيب: أنهى ليل بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، هينة باريس سان جرمان، وصيفه وبطل مسابقة الكأس، على لقب كأس الأبطال وتوج بها للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب عليه 1 صفر الأحد في تل أبيب.

ويدين ليل بفوزه إلى مهاجمه البرتغالي ميغل أنجيلو دا سيلفا روشا الملقب بـ"تشيكا" الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة رائعة من 20 مترا أسكنها الزاوية اليسرى لحارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبعدما جرد فريق العاصمة من لقب الدوري الموسم الماضي، فعلها ليل مرة ثانية وجرد فريق العاصمة من لقب المسابقة الافتتاحية للموسم التي توج بها في المواسم الثمانية الأخيرة.

وهي المرة الاولى التي ينال فيها ليل لقب كأس الأبطال في أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد جوسلان غوفرنيك خليفة كريستوف غالتييه الذي قرر الرحيل (تعاقد لاحقاً مع نيس) بعد قيادته الفريق الى لقب الدوري للمرة الأولى منذ 2011.

وعلق غوفرنيك على اللقب قائلا: "اللقب هو الذي يهم. كان علينا أن نقدم ما هو مطلوب. قدمنا شوطا أول جيدا جدا. باريس لديه جودة فنية عالية، لم نحتفظ بكراتنا بشكل كافٍ أيضًا. عندما استعدناها، فقدناها بسرعة كبيرة، وعانينا كثيرًا في الشوط الثاني".

وأضاف "ليس من السهل مواصلة المشوار بعد كريستوف (غالتييه) وأنا أقولها ببساطة، أشاركه هذا اللقب، لأنه قام بعمل رائع مع جهازه الفني الموسم الماضي".

غياب

وخاض النادي الباريسي المباراة في غياب أكثر من لاعب أساسي في مقدمتهم كيليان مبابي والبرازيليان نيمار دا سيلفا وماركينيوس والأرجنتينيان لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا والإيطاليان ماركو فيراتي وجانلويجي دوناروما والإسبانيان بابلو سارابيا وخوان برنات والسنغالي ادريسا غاي المصاب بفيروس كورونا، بالاضافة إلى الوافد الجديد في صفقة انتقال حر من ريال مدريد الاسباني سيرجيو راموس بسبب الإصابة.

ودفع المدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو بالوافد الجديد الآخر الدولي المغربي اشرف حكيمي، القادم من إنتر ميلان الإيطالي، أساسيا من البداية، ودفع بالثاني الدولي الهولندي القادم بصفقة انتقال حر من ليفربول الإنكليزي، جورجينيو فينالدوم في الشوط الثاني دون أن تتغير النتيجة.

في المقابل، خاض ليل المباراة في غياب لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيز وحارس مرماه مايك مانيان المنتقل الى ميلان الإيطالي) وبوبكاري سوماريه الذي انضم الى ليستر سيتي الانكليزي.

فرص ضائعة

وقال جناح باريس سان جرمان الدولي الألماني يوليان دراكسلر "كان ينقصنا هدف فقط. في الشوط الثاني، حصلنا على فرص لكننا لم نترجمها الى اهداف. من الصعب تقبل ذلك، خسرنا مباراة نهائية. لم نلعب بشكل سيء. بالطبع، نحن نفتقد الى خدمات العديد من اللاعبين، وبالطبع لم يكن الأمر مثاليًا، لكننا كنا أفضل فريق في الشوط الثاني. مبروك لليل. سنرى قريباً في الدوري الفرنسي. نشعر بخيبة أمل، لكننا قدمنا كل شيء حتى اللحظة الأخيرة".