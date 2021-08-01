شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الدقيقة 90 يحتفل بعيد ميلاد ابنته سيلين عماد متعب بمجموعة صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عماد متعب، لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته سيلين، التي أتمت عامها السابع، بمجموعة صور مختلفة لها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ابنه القناص وصاحب الأهداف القاتلة، في صورها التي نشرها، وهي في تدريباتها ووسط والدها ووالدتها، ومع شقيقتها، ووجه متعب رسالة لابنته قائلاً: "عيد ميلاد سابع سعيد لابنتي الصغيرة، سيلين، لم أقابل أحدا مثلك أبدا، جميلة جدا من الداخل والخارج، وأنا فخور جدا بكي كل يوم وأعلمي دائما أنني سأفعل أي شيء من اجلك، أتمني ان تري كل تلك الرسائل عندما تكبرين، أحبك".

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.





وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".