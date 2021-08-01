شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة بيبو وتعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن مصطفى أمين، المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، سلبية المسحة الطبية الثانية للكشف عن كورونا للمدير الفنى للفريق أحمد بيبو، بعد خضوعه للعزل المنزلى وحصوله على بروتوكول العلاج تحت إشراف طبى لمدة أسبوعين، ليتأكد له الشفاء من كورونا.

المدير الفنى لأسوان سيلحق بمعسكر الفريق بالقاهرة خلال الأيام المقبلة لممارسة مهام عمله بصورة طبيعية.

وكان بيبو قد غاب عن مباراة أسوان والأهلي الماضية بالدوري؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تولى أحمد مارادونا المدرب العام، المسؤولية الفنية للفريق خلال اللقاء الذى حسمه الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وتعادل فريق أسوان، مع نظيره الباطن السعودي بهدف لمثله، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، في إطار استعدادات أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري العام، وسجل حمزة مجدي هدف أسوان في اللقاء.