شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفي بحصول أفشة على جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، بالجائزة التي حصدها لاعبها محمد مجدي أفشة، وهى أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وهو هدفه في شباك نادى فيتا كلوب.

وكتبت الصفحة الرسمية للمارد الأحمر عبر تويتر: "حساب دوري أبطال إفريقيا يعلن فوز محمد مجدي أفشة بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي باختيار الجماهير، الزمالك 2019/2020، وفيتا كلوب 2020/2021".



حساب الأهلى عبر تويتر

وفي يوم 31 يوليو 2019، أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع محمد مجدي "أفشة"، لاعب بيراميدز، لمدة خمسة مواسم، ليبدأ الفتى الموهوب رحلة الصعود للمجد ويسجل اسمه في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما أصبح صانع الأفراح في الأهلي منذ ارتدائه القميص الأحمر.

محمد مجدي قفشة، صانع الألعاب الموهوب وتاجر السعادة في الأهلي، لم يستسلم لبعض الظروف المحيطة حوله التي نشأ وسطها، فتمسك بالأحلام وآمن بموهبته وبتوفيق الله وأخذ بالأسباب حتى وصل إلى أهدافه المنشودة وأحلامه التي قد اعتقد البعض أن تحقيقها يندرج تحت بند المستحيلات.

شارك أفشة مع الأهلى فى 86 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 6461 دقيقة وسجل 16 هدفا وصنع 20، وتوج مع المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا مرتين والدورى مرة وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقى مرة والسوبر المحلى مرة بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

قفشة من مواليد 5 مارس 1996 بمحافظة الجيزة ، بدأ مسيرته الكروية في ناشئي نادي إنبي حتي موسم 2014_2015 ثم انتقل على سبيل الإعارة لفريق الرجاء الصاعد حديثاً الدوري الممتاز وقتها وتألق بشدة مما لفت نظر مسؤولي الفريق البترولي ليعود إليه مرة أخرى، ويستمر لمدة ثلاثة مواسم حتى بزغ اسمه وتألق وأثبت نفسه وتصارع عليه أندية القمة حتى نجح بيراميدز في التعاقد معه موسم 2017_2018 ليثبت أنه لاعب من طراز فريد فلقد تألق وانضم للفراعنة، واستطاع قيادة ناديه لإحراز المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ بيراميدز قبل أن يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم حياته واللعب للأهلى الذى تعاقد معه لمدة خمسة مواسم، بعدما رفض أفشة عروض بالجملة وأرقام مضاعفة تفوق عرض المارد الأحمر بسبب رغبته في ارتداء القميص الأحمر وتحقيق حلم عائلته الأهلاوية.