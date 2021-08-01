شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة بعد مرور عامين على انضمامه: سنتين بطولات وإنجازات ومفيش كفاية في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، عن سعادته بمرور عامين على انضمامه لصفوف القلعة الحمراء قادما من بيراميدز قبل بداية الموسم الماضي.

وكتب أفشة، عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "مكنتش أتخيل الوقت يمر بالسرعة بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وإنجازات كثيرة قبل ما أجى الأهلى كان ممكن أقول بطولات كثيرة جدا بعد ما فهمت طبيعة النادى وجمهوره قلت دى مش كفاية لأن مفيش كفاية في الأهلى وإن شاء الله إن كان لينا نصيب معا الأهلى سنين وبطولات وإنجازات لأن أغلى حاجة في النادى ده الوقت يا تخرج منه كاتب التاريخ يا تخرج منه تاريخ لم يكتب شكرا جدا على كلامكم الطيب ومشاعركم الجميلة.

في يوم 31 يوليو 2019، أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع محمد مجدي "أفشة"، لاعب بيراميدز، لمدة خمسة مواسم، ليبدأ الفتى الموهوب رحلة الصعود للمجد ويسجل اسمه في تاريخ القلعة الحمراء بعدما أصبح صانع الأفراح في الأهلي منذ ارتداؤه القميص الأحمر.

محمد مجدي قفشة، صانع الألعاب الموهوب وتاجر السعادة في الأهلي، لم يستسلم لبعض الظروف المحيطة حوله التي نشأ وسطها، فتمسك بالأحلام وآمن بموهبته وبتوفيق الله وأخذ بالأسباب حتى وصل إلى أهدافه المنشودة وأحلامه التي قد اعتقد البعض أن تحقيقها يندرج تحت بند المستحيلات.

شارك قفشة مع الأهلى فى 86 مباراة بجميع البطولات بإجمالى 6461 دقيقة وسجل 16 هدفا وصنع 20، وتوج مع المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا مرتين والدورى مرة وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقى مرة والسوبر المحلى مرة بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

قفشة من مواليد 5 مارس 1996 بمحافظة الجيزة ، بدأ مسيرته الكروية في ناشئي نادي إنبي حتي موسم 2014_2015 ثم انتقل على سبيل الإعارة لفريق الرجاء الصاعد حديثاً الدوري الممتاز وقتها و تألق بشدة مما لفت نظر مسؤولي الفريق البترولي ليعود إليه مرة أخرى، ويستمر لمدة ثلاثة مواسم حتي بزغ اسمه وتألق وأثبت نفسه وتصارع عليه أندية القمة حتى نجح بيراميدز في التعاقد معه موسم 2017_2018 ليثبت أنه لاعب من طراز فريد فلقد تألق وانضم للفراعنة، واستطاع قيادة ناديه لإحراز المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ بيراميدز قبل أن يتمسك بالرحيل لتحقيق حلم حياته واللعب للأهلى الذى تعاقد معه لمدة خمسة مواسم بعدما رفض أفشة عروض بالجملة وأرقام مضاعفة تفوق عرض المارد الأحمر بسبب رغبته في ارتداء القميص الأحمر وتحقيق حلم عائلته الاهلاوية.

وسرعان ما أثبت قفشة حضورًا قويًّا فى مرمى المناسبات الكبرى داخل القلعة الحمراء، ويكفيه فخراً أن دورى الأبطال الأفريقى الذى استعصى على الأهلى سبع سنوات كاملة خضع أمام موهبته، ففى الأمتار الأخيرة من دورى أبطال أفريقيا كان أفشة رجل الضربة القاضية، وسجل هدفاً للأهلى فى شباك الهلال السودانى بأم درمان كان سبباً فى تأهل المارد الأحمر للدور قبل النهائى، ثم عاد ليسجل هدفاً فى شباك الوداد المغربى بلقاء الذهاب بالدار البيضاء فتح باب التأهل للنهائى الأغلى للمارد الأحمر، تماما كما فعل مع منتخب مصر حين سجل هدف الافتتاح أمام توجو فى مباراة مثّل الفوز فيها خروجا للفراعنة من عنق الزجاجة وضمن لهم تصدر مجموعتهم فى تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وعاد ليسجل محمد مجدى قفشة هدفًا قبل 4 دقائق من نهاية مباراة نهائى القرن، ليتغلب الأهلى على الزمالك 2-1 باستاد القاهرة الدولي، ويتوج بلقب دورى الأبطال للمرة التاسعة معززا رقمه القياسى فى البطولة القارية الأولى للأندية.