شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوثق رحلة نقل كأس إفريقيا من الجزيرة إلى زايد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لرحلة نقل كأس دوري أبطال أفريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية مع الكأس الغالية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، توثق من خلاله رحلة نقل الكأس، وتفاعل الجماهير الحمراء معه في الشوارع، حيث ظهر فيها المواطنون في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية أثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.
وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية، وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.
وتُوج الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.