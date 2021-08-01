شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوثق رحلة نقل كأس إفريقيا من الجزيرة إلى زايد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لرحلة نقل كأس دوري أبطال أفريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية مع الكأس الغالية، خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، توثق من خلاله رحلة نقل الكأس، وتفاعل الجماهير الحمراء معه في الشوارع، حيث ظهر فيها المواطنون في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية أثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.

وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية، وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.