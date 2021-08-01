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الأهلي يوثق رحلة نقل كأس إفريقيا من الجزيرة إلى زايد.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، فيديو لرحلة نقل كأس دوري أبطال أفريقيا، التى حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة فى تاريخه إلى فرع زايد، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية مع الكأس الغالية، خاصة أن جائحة لم تسمح بالحضور الجماهيرى فى أى مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، توثق من خلاله رحلة نقل الكأس، وتفاعل الجماهير الحمراء معه في الشوارع، حيث ظهر فيها المواطنون في الشوارع وهم يلتقطون الصور التذكارية أثناء سير البطولة أعلى سيارة مكشوفة في شوارع القاهرة.

وبعد أسبوع سيتم نقل «الكأس» إلى فرع مدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون فى الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية، وبعدها تعود الكأس إلى مقر الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.

وتُوج الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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