شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يوجه رسالة إلى الحضري بعد رحيله عن سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، رسالة إلى عصام الحضري حارس المنتخب الوطنى الأسبق، بعد رحيل الأخير عن تدريب حراس مرمى الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.

ونشر عامر عامر صورة تجمعه بالحضري عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" معلقا عليها: "مهما تغير الزمان أو المكان ستظل انت الأسطورة في كل شيء عصام الحضري تشرفت بالعمل معك واستفدت الكثير من خبراتك أتمنى لك التوفيق إن شاء الله فيما هو قادم".

أعلن مسئولو نادي سيراميكا، تشكيل الجهاز الفني الجديد، وفقًا لرؤية هيثم شعبان، المدير الفني العائد لتولي مقاليد المسئولية، وجاء الجهاز الفني الجديد بضم عمرو حسن مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال مدير شؤون اللاعبين، وعبد الحميد حسن "ميدو" مدربًا عامًا، ومصطفى عفيفي مدربًا لحراس المرمى، ولويس أندريا مخططًا للأحمال، وكريم فهمي، ويوسف يسري محللا أداء.. واستمرار الجهازين الطبي والإداري بنفس طاقميهما دون تغيير.