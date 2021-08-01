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شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يوجه رسالة إلى الحضري بعد رحيله عن سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه عامر عامر، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، رسالة إلى عصام الحضري حارس المنتخب الوطنى الأسبق، بعد رحيل الأخير عن تدريب حراس مرمى الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.
ونشر عامر عامر صورة تجمعه بالحضري عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" معلقا عليها: "مهما تغير الزمان أو المكان ستظل انت الأسطورة في كل شيء عصام الحضري تشرفت بالعمل معك واستفدت الكثير من خبراتك أتمنى لك التوفيق إن شاء الله فيما هو قادم".
أعلن مسئولو نادي سيراميكا، تشكيل الجهاز الفني الجديد، وفقًا لرؤية هيثم شعبان، المدير الفني العائد لتولي مقاليد المسئولية، وجاء الجهاز الفني الجديد بضم عمرو حسن مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال مدير شؤون اللاعبين، وعبد الحميد حسن "ميدو" مدربًا عامًا، ومصطفى عفيفي مدربًا لحراس المرمى، ولويس أندريا مخططًا للأحمال، وكريم فهمي، ويوسف يسري محللا أداء.. واستمرار الجهازين الطبي والإداري بنفس طاقميهما دون تغيير.
من جهته، أكد هيثم شعبان، المدير الفنى العائد لقيادة فريق سيراميكا، أن علاقته مع مجلس إدارة النادي أكبر من اختزالها فى العمل فقط، مشددًا على أن نادى سيراميكا بيته، ويشعر بروح الأجواء الأسرية بين جدرانه.
وأضاف المدير الفني العائد لسيراميكا، أنه لم يتردد فى قبول دعوة إدارة النادي، بشأن عودته لقيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الأمر لم يستغرق ثواني معدودة، معتبرًا الدعوة أمر تكليف، لا يمكن التفكير فيه، خاصة أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الفريق، بحكم أنه شريك كامل في تكوينه، واختيار كل عناصره.
وتابع: "أعلم صعوبة المهمة، وسط الظروف والتحديات التي يتعرض لها نادي سيراميكا سواء بسبب الغيابات طويلة المدى لعدد من الركائز الرئيسية بسبب الإصابات، أو وضعية الفريق في جدول الدوري العام، نتيجة غياب التوفيق عن النتائج خلال الآونة الأخيرة.
واختتم: "نستهدف مبدئيًّا تحسين النتائج، وإعادة ترتيب الأوراق بشكل يعيد الفريق لمركز أفضل في جدول ترتيب الدوري، والارتقاء بطموح اللاعبين، من أجل الوصول لأفضل مكانة خلال المرحلة المتبقية من عمر الدوري العام، وسنبدأ من اليوم في إعادة تقييم الموقف، وفرض حالة من التركيز، وأثق في التزام كل اللاعبين، وإدراكهم لحساسية المرحلة الراهنة، وسط سباق محموم في القمة، وصراع محتدم في القاع، بين أكثر من فريق، مما يضفي صعوبات كبيرة على كل المباريات، بصرف النظر عن أسماء المنافسين ووضعيتهم في جدول المسابقة".