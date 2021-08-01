شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على الطائي السعودي 0/2 وديا استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي على فريق الطائي السعودي بهدفين دون رد خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

سجل هدفي الإسماعيلى كل من التونسي فخر الدين بن يوسف والناميبي بنسون شيلونجو.

ويستعد الدراويش للقاء بيراميدز الأربعاء المقبل في قمة مؤجلة من الأسبوع ال25 بمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كلا من :

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. حسين السيد، مروان الصحراوي، باهر المحمدى، عبد الله جمعة.

خط الوسط.. محمد عادل، محمود دونجا، محمد صادق، أحمد مدبولى، محمد عبد السميع.

خط الهجوم.. شكري نجيب.

وشارك في الشوط الثاني كل من.. محمد الشامى وفخر الدين بن يوسف وشيلونجو ومحمد حسن وعماد حمدى وعمر الوحش.

الإسماعيلي كان الأكثر استحواذا على مجريات اللقاء لحين ترجمة تلك السيطرة لهدفين بمهارة من الثنائي المحترف قبل نهاية المباراة.

من ناحية أخرى فتح مسئولو نادى الإسماعيلى باب المفاوضات مع أحمد عادل ميسى لاعب مصر المقاصة تمهيداً للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، ورحب اللاعب بالانتقال للدراويش شريطة إتمام المفاوضات مع ناديه بنجاح، ويرى جلال أن ميسى لاعب متميز ولديه إمكانيات متميزة تناسب طريقة لعب الدراويش، كما أنه سعى لضمه للزمالك إبان تدريبه للفريق الأبيض لولا فشل الصفقة وتكرر الامر إبان تدريبه للمصرى حيث فشلت الصفقة أيضاً .

ولفت أحمد عادل ميسى الأنظار فى مواجهة الاسماعيلى والمقاصة الأخيرة بعدما سجل هدفاً بمجهود فردى نال إعجاب الجميع، بالإضافة لتحركاته المتميزة ولمساته السحرية طوال المباراة ، ويرتبط ميسى بتعاقد ممتد مع مصر المقاصة لمدة ثلاثة مواسم.

فى سياق آخر، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز ، وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أغسطس بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة ، ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.