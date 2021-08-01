شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرهن مصير "طقطق" حسب العروض المقدمة لشرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو نادي المقاصة حسم موقف الليبي مفتاح طقطق، لاعب الفريق الفيومي والمعار إلى النصر الليبي، حتى نهاية الموسم الحالي، سواء بعودته لصفوف المقاصة أو تسويقه لأحد الأندية الراغبىة في الحصول على خدماته بعد نهاية الموسم الحالي.

ويرهن مسئولو المقاصة بقاء طقطق في صفوف الفريق الفيومي بعدم تلقيه عروضا للرحيل عن النادي الفيومي، على أن تكون الأولوية لبيعه لأي نادٍ يقدم عرضا ماليا جيدا للحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل، أو البقاء مع الفريق الفيومي حال عدم النجاح في تسويقه.

ووافق المقاصة على إعارة مفتاح طقطق إلى صفوف النصر الليبي في الانتقالات الشتوية الماضية نظير مبلغ 50 ألف دولار أمريكي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم طقطق للمقاصة بداية الموسم الحالي قادما من المصري بعد إنهاء ارتباطه مع النادي البورسعيدي، بناءا على اختيار إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي سابقا ومدرب الإسماعيلي الحالي.