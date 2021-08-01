شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يغازل صفقة الأهلي المحتملة فى الصبف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني على مغازلة بيرسي تاو، نجم الكرة الجنوب أفريقية المحترف حاليا في صفوف برايتون الإنجليزي، بعد تألقه مع فريقه وإحرازه هدفا فى المباراة الودية التي خاضها تاو.

وكتب موسيماني عبر حسابه على تويتر تعليقا على صور تاو، "هدف عظيم خاصة أنه بالقدم اليمنى".

جدير بالذكر أن تاو يجيد اللعب بالقدم اليسرى أكثر من اليمنى ولكنه تألق وأحرز هدفه بالقدم اليمنى.

ويضع موسيماني تاو ضمن القائمة المحتملة لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل، ودخل في مفاوضات مع اللاعب من أجل التدريب مجددا تحت قيادة موسيماني.

وارتبط اسم الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي بالانتقال لصفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة، لاسيما بعد تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، والذي أكد أن هناك لاعبا من جنوب أفريقيا سينضم للفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي، دون الإفصاح عن هوية اللاعب.

واكتفى موسيماني بالتأكيد على أن اللاعب الجنوب أفريقي المزمع انتقاله للأهلي ليس سيرينو لاعب صن دانز أو لورش لاعب أورندو بيراتس، أو أي لاعب من لاعبي صن داونز حتى لا يتم محاكمته على التفاوض مع لاعبي ناديه السابق.

وتردد داخل الأهلي أن اسم اللاعب الذي تحدث عنه موسيماني هو بيرسي تاو جناح برايتون الإنجليزي والملقب بميسي جنوب أفريقيا، ليكون الصفقة التي يرغب موسيماني في التعاقد معها لتدعيم صفوف الأهلي في الموسم المقبل، لاسيما أن موسيماني سبق له تدريب اللاعب في صن داونز من قبل ويعلم إمكانياته جيدا.

ورغم ارتباط تاو بالانضمام للأهلي إلا أن اللاعب لا يزال مرتبطا بعقد مع برايتون الإنجليزي وبات أمر التفريط فيه معقدا وقد يطلب ناديه مبلغا كبيرا للتخلي عنه بخلاف عقد اللاعب، وهو المبلغ الذي قد لا تقدر خزينة الأهلي على الوفاء به، ومن الأسباب التي تجعل انتقال تاو للأهلي معقدة هي خوض اللاعب فترة الإعداد رفقة فريقه الإنجليزي واستعداده لخوض عدد من المباريات الودية استعدادا لخوض منافسات الدوري الإنجليزي وصعوبة تعويضه فى الانتقالات الحالية، ولكن كل الاحتمالات واردة بشأن انضمامه للأهلي من عدمه.