شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي المنتخب الأولمبى ينتظمون فى تدريبات الزمالك الثلاثاء بعد العودة من طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمود حمدى الونش ومحمد عبد السلام وإمام عاشور وأحمد فتوح، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى معسكر الفريق الحالى ببرج العرب بدءًا من الثلاثاء المقبل استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يعود رباعى الزمالك إلى القاهرة غدا الاثنين برفقة المنتخب الأولمبى بعد المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو فى اليابان.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك منح الرباعى الأوليمبى راحة غدا قبل الانتظام فى معسكر الفريق الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريب المسائى اليوم، الأحد، خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وتماثل حازم إمام للشفاء من الإجهاد العضلى الذى عانى منه خلال الفترة الماضية، كما أنهى الظهير الأيمن للزمالك برنامجه التأهيلى ليسمح له الجهاز الطبى للفريق بالمشاركة فى تدريب اليوم بصورة طبيعية.

وخصص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فقرة تدريبات بدنية فى بداية المران المسائى اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وتولى البرتغالى فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق الإشراف على التدريبات البدنية قبل أن يبدأ اللاعبون خوض التدريبات الفنية.

وركز الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون على الجوانب الفنية والخططية خلال المران المسائى اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وأشرف كارتيرون على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال المران لتنفيذها فى مباريات الدوري.

واختتم كارتيرون التدريب بإجراء تقسيمة بين اللاعبين شهدت حماسا من الجميع لحجز مكان للمشاركة فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب المسائى اليوم الأحد خلال معسكر الفريق الحالى ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى للزمالك على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى الفترة الحالية وضرورة خوض المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى باعتبارها نهائى كئٔوس، مشددا على عدم التفريط فى أى نقطة خلال المباريات المقبلة.

كما شرح كارتيرون بعض الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى التدريبات اليوم مع منح اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق المران.

ويستعد الفريق للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالى باستاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.