كلاسيكو لم يتوقف منذ برشلونة.. مصر وألمانيا صدام معتاد في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:

أصبح المنتخب المصري لكرة اليد مجبرًا على مواجهة نظيره الألماني مرة أخرى في دورة الألعاب الأولمبية، عندما يلتقيا عصر يوم الثلاثاء، في آخر مواجهات دور الثمانية لأولمبياد طوكيو 2020.

صدام يد مصر مع ألمانيا يبدو أنه أصبح معتادًا في الأولمبياد، إذ سبق وأن ألتقيا سبع مرات من قبل بشكل متتالي منذ دورة الألعاب 1992 في برشلونة وصولًا إلى 2021 -المؤجلة- في طوكيو.

الصدام الأول بين المنتخبين كان في برشلونة التي عرفت أول تواجد لكرة اليد المصرية أولمبيًا، وحينها تفوق المنتخب الألماني -في مشاركتة الأولمبية الخامسة وقتها- بنتيجة 24-16 بدور المجموعات.

وبعد مرور أربع سنوات فقط، شهدت أولمبياد 1996 في أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية الصدام الثاني بين مصر وألمانيا أولمبيًا، وحينها دون الفراعنة أول انتصار بنتيجة 24-22 ضمن دور المجموعات أيضًا.

دورة سيدني 2000 لم تكتف بإيقاع الفريقين سويًا في نفس المجموعة مرة أخرى، بل تكررت المواجهة بينهما في لقاء تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بعد تأهلهما سويًا من الدور الأول وخسارتهما في ربع النهائي.

مباراة الدور الأول في سيدني شهدت تفوقُا مصريًا كان الثاني في مواجهات الفريقين بالأولمبياد بنتيجة 24-22، إلا أن ماكينات ألمانيا عادت في تحديد المراكز وتفوقت بنتيجة 24-18.

وخلال أولمبياد أثينا 2004، نجح منتخب ألمانيا في تحقيق انتصار كبير على مصر بنتيجة 24-18، قبل أن يكرر فوزه لكن بنتيجة أقل في أولمبياد بكين 2008 بعد مواجهة انتهت بنتيجة 25-23.

ولم ينجح منتخب مصر في التأهل بلعبة كرة اليد في أولمبياد لندن 2012، لكن الفريق الألماني وكأنه رفض ألا يواجه الفراعنة أولمبيًا ليغيب عنها هو الآخر بعدما فشل في التواجد لتمثيل القارة الأوروبية.

وجاءت أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لتشهد آخر المواجهات الأولمبية بين مصر وألمانيا في الدور الأول من المنافسات، والتي شهدت تفوق الماكينات بنتيجة 31-25 في طريق حصولهم على الميدالية البرونزية بختام البطولة خلف الدنمارك وفرنسا.

وبناء على كلاسيكو مصر وألمانيا المعتاد منذ 29 عامًا، فإن الماكينات تفوقت حتى الآن في خمس مواجهات، بينما فاز الفراعنة في اثنين، على أمل الانتصار الثالث بطوكيو في الطريق نحو حلم الميدالية الأولمبية.