على الأراضي المحتلة.. ليل يلدغ سان جيرمان بهدف ويتوج بالسوبر الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

استهل ليل الموسم الكروي الجديد بفرنسا على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه 1 / صفر على باريس سان جيرمان اليوم الأحد بملعب (بلومفيلد) في فلسطين المحتلة.

ويدين ليل بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه كسيكا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45، فيما عجز لاعبو سان جيرمان عن تعديل النتيجة طوال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبذلك، دون ليل، الذي توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، اسمه ضمن قائمة الفرق المتوجة بالسوبر الفرنسي، وذلك في ظهوره الثالث بالمسابقة، بعدما سبق له أن خسر اللقب عامي 1955 و2011.

كما كسر ليل احتكار سان جيرمان للبطولة، التي توج بها في النسخ الثمانية الماضية، كما حرمه من الفوز بها للمرة الحادية عشر في تاريخه، ليفشل بذلك فريق العاصمة الفرنسية، الذي فاز بكأس فرنسا في الموسم الماضي، في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالسوبر.

ويبدأ ليل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة مضيفه ميتز في المرحلة الأولى بالموسم الجديد للمسابقة الأسبوع المقبل، في حين يلعب سان جيرمان مع مضيفه تروا.