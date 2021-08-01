أفشة يحتفل بذكرى انضمامه للأهلي: أفضل شيء حصل في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، أنه لا يوجد شيء اسمه "كفاية" في نادي القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن انتقاله للمارد الأحمر أفضل شيء حصل في حياته.

وكان محمد مجدي أفشة قد انضم للأهلي في عام 2019 قادماً من نادي بيراميدز.

وكتب أفشة عبر استوري عبر تطبيق "انستجرام": "سنتين مروا على انتقالي للنادي الأهلي، أفضل حاجة حصلت في حياتي على مستوى مسيرتي في الرياضة وكرة القدم".

وأضاف: "مكنتش أتخيل الوقت يمر بالسرعة دي، بفضل الله سنتين بطولات كبيرة وإنجازات كثيرة، قبل ما اجي الأهلي كان ممكن أقول دي بطولات كثيرة جدا، بعد ما لعبت وفهمت طبيعة النادي وجمهوره طلعوا مش كفاية لأن مفيش كفاية في الأهلي".

واختتم لاعب الأهلي: "ان شاء الله إن كان لينا نصيب نعيش معا الأهلي سنين وبطولات وإنجازات لأن أغلى حاجة في النادي ده الوقت يا تخرج منه كاتب التاريخ، يا تخرج منه تاريخ لم يكتب، شكرا جدا على كل كلامكم الطيب ومشاعركم الجميلة".