أفشة يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا بتصويت الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

فاز النجم محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020-2021، بتصويت الجماهير.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن فوز هدف أفشة في فريق فيتا كلوب الكونغولي، بفضل تصويت الجماهير.

وتفوق أفشة على حساب منافسه هابي ماشياني لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي كان ينافس لاعب الأهلي على جائزة أفضل هدف بالبطولة.

وشارك 79.700 ألف مشترك في التصويت الذي فتحه الحساب الرسمي لكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لاختيار أفضل هدف في البطولة.

وحصل أفشة على 63.8% من إجمالي التصويت، بينما حصل لاعب كايزر تشيفز على 36.2%.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تغلبه في المباراة النهائية على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف دون رد.