خاص.. أزمة مادية تهدد بقاء أجانب المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أن الثنائي الأفريقي باولن فوافي وخالد أوتشو يقتربان من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي المقاصة في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأحد، أن الثنائي الأفريقي طلبا الحصول على مبالغ كبيرة من أجل تجديد تعاقدهم والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأشار سليم، إلى أن إدارة المقاصة لم تصل إلى أي اتفاق مع الثنائي حول تجديد تعاقدهم، مشددًا أن الأقرب حتى الآن هو رحيلهم عن الفريق.

وواصل، أن إدارة المقاصة ترحب ببيع أي لاعب عن الفريق في الموسم الجديد بشرط الحصول على عرض مالي مناسب.

وأنهى :"نرحب ييقاء أي لاعب في الفريق في الفترة المقبلة وتحمل أزمة النادي المالية".

وكان نادي مصر المقاصة أعلن بيع لاعبه عبد الله مجدي إلى صفوف بيراميدز بداية من سوق الانتقالات الصيفية من أجل الخروج من الأزمة المادية التي يعاني منها النادي مؤخرًا.

جدير بالذكر أن نادي مصر المقاصة يحتل الترتيب التاسع في جدول دوري we المصري برصيد 37 نقطة.