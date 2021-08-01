الميركاتو الصيفي | الاهلي السعودي يتغلب على جالطة سراي ويخطف جناح منتخب السنغال

أبرم الأهلي السعودي خامس صفقاته الأجنبية بالتعاقد مع جناح فريق فاتح كاراجومروك التركي، الدولي السنغالي “الحسن نداو” خلال الميركاتو الصيفي 2021، دون الكشف عن مدة العقد وتفاصيله المادية.

وكان نداو قريب للغاية من الإنضمام إلى عملاق الدوري التركي “جالطة سراي“، في ظل الصراع الكبير على اللاعب من قبل أولمبياكوس اليوناني، ونوتنجهام فورست الإنجليزي، وديجون الفرنسي، ولكن اللاعب السنغالي قرر في النهاية الانضمام إلى الأهلي السعودي.

وبحسب تقارير صحفية سعودية، أن الأهلي السعودي ضم نداو مجانًا، مستفيدًا من فسخ تعاقده مع فريقه كاراجومروك، وسيمتد تعاقده مع الراقي لمدة 3 سنوات.

ويجيد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، اللعب في مركز الجناح الهجومي، وبدأ مسيرته الكروية مع داكار ساكري السنغالي في عام 2016، واحترف في صفوف كاراجومروك التركي في الميركاتو الشتوي 2020.

وخاض نداو 38 مباراة مع كاراجومروك في الدوري التركي الموسم الماضي، وسجل 11 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، ومثل منتخب السنغال للمرة الأولى عام 2017 تحت قيادة المدرب أليو سيسيه، ولعب 3 مباريات دولية رسمية لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

وأصبح نداو خامس صفقات الأهلي السعودي الأجنبية في الميركاتو الصيفي 2021، بعد كل من البرازيليين باولينيو ودانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني إزغيان أليوسكي، بالإضافة إلى الصفقة المحلية، المهاجم محمد مجرش القادم من صفوف الفتح السعودي.

وبحسب الموقع الألماني المختص في انتقالات كرة القدم حول العالم “transfermarkt”، فإن القيمة التسويقية للاعب الحسن نداو، تبلغ 4 ملايين يورو ونصف.