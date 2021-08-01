شاهد فيديو اهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل في كأس السوبر الفرنسي..كسكا يُباغت نافاس

شاهد فيديو اهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل في كأس السوبر الفرنسي، ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 1-8-2021، والتي أقيمت على ملعب بلوم فيلد في تل أبيب بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

استهل ليل الموسم الكروي الجديد بفرنسا على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه بهدف نظيف على باريس سان جيرمان.

ويدين ليل بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه كسيكا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45، بعدما أطلق تصويبة صاروخية باغت بها الحارس نافاس الذي حاول ابعادها لكنه فشل. فيما عجز لاعبو سان جيرمان عن تعديل النتيجة طوال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبذلك، دون ليل، الذي توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، اسمه ضمن قائمة الفرق المتوجة بالسوبر الفرنسي، وذلك في ظهوره الثالث بالمسابقة، بعدما سبق له أن خسر اللقب عامي 1955 و2011.

كما كسر ليل احتكار سان جيرمان للبطولة، التي توج بها في النسخ الثمانية الماضية، كما حرمه من الفوز بها للمرة الحادية عشر في تاريخه، ليفشل بذلك فريق العاصمة الفرنسية، الذي فاز بكأس فرنسا في الموسم الماضي، في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالسوبر.

ويبدأ ليل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة مضيفه ميتز في المرحلة الأولى بالموسم الجديد للمسابقة الأسبوع المقبل، في حين يلعب سان جيرمان مع مضيفه تروا.

دخل نادي ليل مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي بصفته بطلًا للدوري الفرنسي موسم 2020/2021، بينما يدخل الطرف الثاني باريس سان جيرمان اللقاء كونه بطل كأس فرنسا في الموسم ذاته، على حساب موناكو.

وخاض فريق ليل 5 مباريات تحضيرية خلال شهر يوليو الماضي، منها 3 أمام أندية بلجيكية، انتصر على واسلاند بيفرين، وتعادل مع كورترايك وخسر ضد جينت، كما تعرض لهزيمتين متتاليتين على يد بنفيكا وبورتو من البرتغال.

في المقابل، لعب باريس سان جيرمان 5 مباريات تحضيرية لم يعرفها فيها الخسارة، انتصر في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين، آخرها أمام إشبيلية الإسباني، وبدون نجوم الفريق.

ولعب اليوم باريس سان جيرمان مواجهة ليل من دون سيرجيو راموس للإصابة، وجيانلويجي دوناروما، نيمار جونيور، كيليان مبابي، آنخيل دي ماريا، بابلو سارابيا وباريديس لإراحتهم بعد المشاركة في يورو 2020 وكوبا أمريكا.

شاهد فيديو اهداف مباراة باريس سان جيرمان وليل في كأس السوبر الفرنسي