موعد مباراة برشلونة أمام سالزبورج في تحضيرات الموسم الجديد والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة برشلونة أمام سالزبورج والقنوات الناقلة في تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

خاض برشلونة ثلاث مباريات ودية خلال شهر يوليو الماضي ضمن استعدادات الموسم الجديد 2021/2022، الأولى أمام فريق الدوري الاسباني الدرجة الثالثة “ناستيك دي تاراغونا” يوم الأربعاء الماضي 21 يوليو، على ملعب يوهان كرويف، وفاز برباعية نظيفة.

والثانية أمام جيرونا يوم 24 يوليو على ملعب يوهان كرويف، وتمكن البرسا من تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمشاركة الوافد الجديد، النجم الهولندي ممفيس ديباي الذي سجل الهدف الثالث من علامة الجزاء.

وفي المباراة الثالثة فاز العملاق الكتالوني بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه شتوتجارت الألماني، وشهد اللقاء تألق الجناح الدولي الهولندي ممفيس ديباي بتسجيل هدف رائع، وتقديم تمريرة سحرية في لعبة الهدف الثاني الذي تكفل يوسف ديمي بتسجيله.

ويختتم برشلونة مبارياته التحضيرية بمواجهة يوفنتوس الايطالي يوم 8 أغسطس الجاري في كأس جوهان غامبر على ملعب يوهان كرويف.

ومن المقرر عودة برشلونة إلى المباريات الرسمية يوم الأحد 15 أغسطس، بمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الاسباني.

متى موعد مباراة برشلونة وسالزبورج؟

يحين موعد مباراة برشلونة وريد بول سالزبورج الودية يوم الاربعاء الموافق 4 أغسطس الحالي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب ريد بول أرينا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسالزبورج؟

تنقل مباراة برشلونة وسالزبورج الودية على قناة برسا تي في، المتواجدة على القمر الصناعي أسترا L1 على تردد 10758، بمعدل ترميز 22000، واستقطاب عمودي، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.