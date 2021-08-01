تعرف على موعد مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة بعد استئناف المسابقة عقب خروج المنتخب الأولمبى من أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من البرازيل بهدف نظيف.

يخوض الأهلي مباراته أمام وادي دجلة ضمن مؤجلات الجولة الـ22 في الدوري المصري وعينه على تحقيق الفوز من أجل مشاركة غريمه التقليدي الزمالك صدارة جدول الترتيب.

ويحتل الاهلي المركز الثاني برصيد 58 نقطة، جمعهم من 26 مباراة بفارق 3 نقاط عن الزمالك (المتصدر)، حقق المارد الأحمر الفوز في 17 مباراة، وتعادل في سبع مباريات، وتعرض لهزيمتين، وسجل لاعبوه 54 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدف.

ويدخل الاهلي المباراة بمعنويات عالية بعد ان حقق 6 انتصارات في الدوري من أصل 8 مباريات وفاز في الجولة الماضية أمام أسوان بنتيجة 3-1.

على الجانب الآخر يُعاني فريق وادي دجلة هذا الموسم حيث يحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير) بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 11 مباراة، وتعرض لـ12 هزيمة.

متى موعد مباراة الاهلي ووادي دجلة؟

يحين موعد مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري يوم الاربعاء الموافق 4 أغسطس الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد الاهلي we السلام.

جدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري، كما أنه قد توج يوم 17 يوليو الماضي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ووادي دجلة؟

تنقل مباراة الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأداث اللقاء.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الاهلي ووادي دجلة في الدوري المصري قد انتهى بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت يوم 1 يناير 2021 على ستاد السلام.