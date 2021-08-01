معتز برشم يجلب لقطر الميدالية الذهبية الثانية في طوكيو 2020



فاز الرياضي القطري معتز برشم بالميدالية الذهبية في منافسة الوثب العالي في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أن اقتسم لقب المركز الأول في هذه المسابقة مع الإيطالي جانماركو تامبيري.



وقد حصل تامبيري أيضا على الميدالية الذهبية في المنافسة نفسها بعد أن تعادل مع برشم في نفس الارتفاع وفي عدد مرات الأخفاق أيضا، وقد خيّرهما الحكم بالتشارك في الميدالية الذهبية أو خوض جولة تنافسية فاصلة، ففضلا الاحتفال سوياً بالذهبية بحسب الاتحاد الدولي لألعاب القوى.



وتعد هذه أول مرّة منذ أولمبياد 1912 التي يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى بالميدالية الذهبية.



وذهبت الميدالية البرونزية إلى البيلاروسي مكسيم نداسيكو بعد أن حقق الارتفاع نفسه ولكن بمرات إخفاق أكثر.



وبذلك يكون برشم، 30 سنة، قد حصل على جميع أنواع الميداليات الأولمبية، إذ حصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012 والميدالية الفضية في أولمبياد ريو منذ خمس سنوات. وبات أول رياضي آسيوي يحرز ثلاث ميداليات أولمبية في ألعاب القوى.



كما أضاف تامبيري، 29 سنة، هذه الميدالية الذهبية إلى إنجازاته الرياضية التي تتضمن لقب بطل العالم وبطل أوروبا في ألعاب القوى، وهي الألقاب التي حصل عليها في 2016.



وبالغ البطل الأولمبي الإيطالي في الاحتفال بالفوز بالميدالية الذهبية رغم خلو المدرجات من الجماهير في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا. واستلقى اللاعب على الأرض وظل يتدحرج من نشوة الفوز.



واستعاد تامبيري رباطة جأشه مرة ثانية، لكن ذلك لم يدم طويلا، إذ عاود الاحتفال بنفس الطريقة بفوز مواطنه لامونت مارسيل بسباق 100 متر عدْو ليحصل على اللقب الأولمبي في اللعبة في مفاجأة مذهلة لجمهور العدْو.



ورفع برشم المستويات الرهان في هذه المسابقة فيما يتعلق بالارتفاع المطلوب الوثب إليه للفوز باللقب الأولمبي في هذه اللعبة بعد أن بلغ ارتفاع أول قفزة له 2.37 مترا.



وبعد التعادل عرض الحكم على اللاعبين إما اقتسام الميدالية الذهبية معا أو لعب جولة إضافية فاصلة عليها، ليقرر اللاعبان تقاسم الميدالية وحصول كل منهما على ميدالية ذهبية.



يُذكر أن برشم، المولود في قطر من أبوين مهاجرين من السودان، هو صاحب ثاني أعلى قفزة في تاريخ اللعبة، 2.43 مترا، بعد قفزة خافيير سوتوماير التي بلغ ارتفاعها 2.45 مترا عام 1993.



وتعد الميدالية التي حصل عليها برشم هي الذهبية الثانية لدولة قطر في الألعاب الأولمبية الحالية بعد ذهبية رفع الأثقال التي حققها الرباع فارس إبراهيم حسونة أمس.



وكان حسونة قد قطف الميدالية الذهبية في رياضة رفع الأثقال وزن تحت 96 كغم، ليُعزف النشيد الوطني القطري لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.

المصدر: وكالات