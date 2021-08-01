باريرا تتوج بذهب الأثقال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت الإكوادورية نيسي باتريشيا باريرا بالميدالية الذهبية لمنافسات رفع الأثقال للسيدات في أولمبياد طوكيو. ونالت باريرا ذهبية وزن 76 كجم بعدما رفعت 118 كجم في الخطف و145 كجم في النتر بوزن إجمالي 263 كجم. وأصبحت باريرا ثالث رياضي يمثل الإكوادور يتوج بميديالة ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية. وفازت الأمريكية كاترين ني بالميدالية الفضية بعدما رفعت 111 كجم في الخطف و138 كجم في النتر بوزن إجمالي 249 كجم.

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