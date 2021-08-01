شكرا لقرائتكم خبر وايتلوك يخطف الذهبية الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج البريطاني ماكس وايتلوك بالميدالية الذهبية لمسابقة حصان الحلق، ضمن منافسات الجمباز الفني للرجال في أولمبياد طوكيو 2020. وبات وايتلوك أول لاعب ينجح في الدفاع عن ميداليته الذهبية الأولمبية في هذا المسابقة منذ عام 1980. وسجل وايتلوك 15,583 نقطة متفوقا على التايواني لي شيه كاي الذي أحرز الميدالية الفضية بتسجيله 15,400 نقطة. وذهبت الميدالية البرونزية إلى الياباني كايا كازوما الذي سجل 14,900 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر وايتلوك يخطف الذهبية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.