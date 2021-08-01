شكرا لقرائتكم خبر ذهبية حصان الوثب للبرازيلية أندرادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحرزت البرازيلية ريبيكا أندرادي الميدالية الذهبية لمسابقة حصان الوثب، ضمن منافسات الجمباز الفني للسيدات أمس في أولمبياد طوكيو 2020. وسجلت أندرادي 15,083 نقطة لتتوج بالذهب متفوقة على الأمريكية مايكايلا سكينر التي نالت الميدالية الفضية بعد أن سجلت 14,916 نقطة. وحصدت الكورية الجنوبية يو سيوجونج الميدالية البرونزية بعد أن سجلت 14,733 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر ذهبية حصان الوثب للبرازيلية أندرادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.