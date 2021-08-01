تأهل البحرين ومصر لربع نهائي اليد بالأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب المنتخب المصري لكرة اليد أمس على نظيره البحريني 3/20 ضمن منافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، في الجولة الخامسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وفي وقت سابق أمس، أسدى المنتخب الياباني خدمة جليلة للمنتخب البحريني حيث حسم تأهله إلى دور الثمانية، بتغلبه على المنتخب البرتغالي 31 / 30 .

وتفوق المنتخب الياباني على نظيره البرتغالي 16 / 14 خلال الشوط الأول، ثم تفوق المنتخب البرتغالي في الشوط

الثاني 16 / 15، لكن ذلك لم يكن كافيا للفريق البرتغالي لتفادي الهزيمة.

وجاء فوز اليابان صاحبة المركز السادس الأخير على البرتغال صاحبة المركز الخامس ليحسم المركز الرابع في المجموعة لصالح المنتخب البحريني الذي ضمن الصعود إلى دور الثمانية قبل خوض مباراته أمس أمام نظيره المصري الذي كان قد ضمن أيضا التأهل من المجموعة برفقة منتخبي الدنمارك والسويد.

وتفوق المنتخب المصري على نظيره البحريني خلال الشوط الأول بنتيجة 15 / 7 ثم تفوق عليه خلال الشوط الثاني بنتيجة 15 / 13 .

وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني 36 / 27، علما بأن المنتخب الإسباني أنهى الشوط الأول متقدما 17 / 12.

يذكر أن المنتخب الإسباني ضمن التأهل إلى دور الثمانية، برفقة المنتخب الفرنسي من هذه المجموعة.

وحجز المنتخب النرويجي مكانا له في دور الثمانية بعدما تغلب على المنتخب الفرنسي 32 / 29.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15 / 15 إلا أن المنتخب النرويجي انتفض في الشوط الثاني وتمكن من تحقيق الفوز.

وتأهل المنتخب الألماني رسميا إلى دور الثمانية عقب فوزه على البرازيل 29 / 25.