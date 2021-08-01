برشم يصطاد ذهبية الوثب العالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتسم القطري معتز عيسى برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي، ضمن منافسات ألعاب القوى للرجال في أولمبياد طوكيو 2020. وسجل برشم وتامبيري 2,37 م في نهائي المسابقة أمس ليقتسما الميدالية الذهبية. وفاز البيلاروسي ماكسيم نداسيكاو بالميدالية البرونزية.

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