روخاس تحطم الرقم القياسي للوثب الثلاثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطمت الفنزويلية يوليمار روخاس الرقم القياسي الأولمبي لمسابقة الوثب الثلاثي للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020. وسجلت روخاس 41ر15 م في محاولتها الأولى في نهائي مسابقة الوثب الثلاثي أمس. وفازت روخاس بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 ولقبين في بطولة العالم عام 2017 في لندن و2019 في الدوحة، كما فازت بلقبين في بطولة العالم داخل القاعات في بورتلاند عام 2016 وبرمنجهام عام 2018. وبلغ أفضل رقم شخصي سابق لروخاس 43ر15 م وسجلته في مايو الماضي داخل القاعات.

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