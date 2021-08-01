الفيصلي يختتم معسكر صربيا بمواجهة عجمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تدريباته اليومية في معسكره الإعدادي بجمهورية صربيا تحت قيادة المدير الفني باولوتراميزاني والجهاز الفني المساعد الذي عمد في تدريبات الفترة الصباحية على تطبيق تمارين تكتيكية متعددة في مساحات صغيرة إلى جانب تمارين الكرات الثابتة، سبقها عقد المدير الفني محاضرة فنية عبر تقنية الفيديو راجع فيها العديد من الحالات الفنية في اللقاء الودي الأخير. على الصعيد نفسه، غادرت بعثة الفريق إلى العاصمة بلجراد تحضيرا لخوض اللقاء الودي الخامس أمام عجمان الإماراتي مساء اليوم في آخر أيام المعسكر قبل العودة إلى المملكة.



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