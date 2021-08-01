العيسى من الوحدة للباطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي الباطن أمس إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط حسين العيسى قادما من نادي الوحدة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الجهاز الفني. ومن جانبه عبر العيسى عن سعادته بارتداء شعار نادي الباطن، مؤكدا سعيه إلى أن يكون عند حسن ظن مسوؤلي النادي به، متمنيا أن يقدم بجانب زملائه ما يرضي تطلعات جمهور النادي وتحقيق أهدافه في الموسم المقبل.



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