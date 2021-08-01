الفتح يرجئ التعاقد مع بديل فريدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجأت إدارة نادي الفتح التعاقد مع مهاجم بديل للهولندي ميتشيل فريدي إلى ما بعد فترة التوقف الأولى التي سيشهدها دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تزامنا مع التوقيت المتوقع لنزول عقود اللاعبين ماليا. من جهة أخرى اختتم الفريق أمس معسكره الإعدادي الذي أقامه على مدار 21 يوما بمدينة فيرغل النمساوية استعدادا للموسم، وستصل بعثة الفريق إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح اليوم. وقرر الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانييك فييرا استئناف التدريبات على ملعب النادي في الخامس من أغسطس الحالي استكمالا للمرحلة الثالثة من برنامج الإعداد، حيث سيكتفي خلالها بإجراء مناورة مع شباب النادي قبيل مواجهة الرائد في افتتاح مباريات دوري المحترفين. مباريات الفتح بمعسكر النمسا





فاز على فريق سي أف فيرقل 4/ 0



تعادل مع فريق أحمد غروزني الروسي 2/ 2



خسر أمام جيرموت المجري 1/ 3



تعادل مع تورينو الإيطالي 0/0



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