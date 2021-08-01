شكرا لقرائتكم خبر الخميس.. ظهور حامدي في وزن فوق 75 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه عضو الاتحاد الدولي للعبة إبراهيم القناص إن بوابة النجومية الأولمبية تنتظر أبطال العرب في طوكيو، حيث الظهور الأول للعبة أولمبيا على مستوى الكبار بعد أن ظهرت على مستوى الشباب في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة بالأرجنتين «بوينس آيرس 2018».

وتنطلق منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها حاليا العاصمة اليابانية طوكيو الخميس المقبل، حيث تشهد مشاركة عربية تتمثل في السعودي طارق حامدي لوزن فوق 75، والأردني عبدالرحمن مصاطفه لوزن تحت 67، والمصري عبدالله ممدوح لوزن تحت 75، والجزائرية لمياء مطوي لوزن فوق 61، والمصرية جيانا فاروق لوزن تحت 61، والمصرية فريال أشرف لوزن فوق 61، والمصرية رضوى السيد لوزن تحت 55، والكويتي محمد الموسوي في منافسات الكاتا، والمصري علي الصاوي لوزن تحت 67، والمغربية ابتسام صديني لوزن تحت 61.

ويشارك السوري وائل صهيب في منافسات الكاتا تحت العلم الأولمبي حيث حصل على بطاقة مشاركة ضمن بطاقات اللاجئين.

وأوضح القناص أن الظهور العربي لن يكون شرفيا رغم شراسة المنافسة، وقال»أبطال العرب تمرسوا على المنافسات الدولية وخطفوا الميداليات في البطولات العالمية وتصنيفهم الدولي متميز ولذلك ننتظر أن يكتبوا التاريخ في طوكيو».

وأضاف «نجحت مجهودات الاتحاد الدولي للعبة في إدراج لعبة الكاراتيه أولمبيا، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الظهور العالمي للاعبين واللاعبات ولتجسيد شعبية اللعبة وتاريخها الكبير، وسيكون الاتحاد العربي داعما ومساندا لكل ممثلي العرب في طوكيو نحو تحقيق الإنجازات المنتظرة».

وفي لعبة الكاراتيه يوجد نوعان من المنافسات وهما كاتا (حركات) وكوميتيه (القتال)، وفي الأولى يؤدي الأفراد حركات هجومية ودفاعية ضد منافس افتراضي ويتم تسجيل النقاط بناء على عوامل منها السرعة والإيقاع والتوازن والحدة والقوة.