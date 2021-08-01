شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يخالص ميتس وكاميروني مرشح لخلافته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت إدارة نادي ‫الاتفاق‬ ارتباطها مع المدافع الأستوني كارول ميتس بالتراضي، بعد أن اتفقت مع اللاعب على هذه الخطوة رغم تبقي موسم في عقده. وودع اللاعب زملاءه في معسكر الفريق الحالي بالنمسا عصر أمس، قبل أن يعلن النادي رسميا انتهاء علاقة اللاعب

بالنادي من خلال صفحته في تويتر.

على الصعيد نفسه لا يزال ملف المدافع البديل على طاولة النادي ولم يحسم أمره حتى أمس، وذلك قبل يوم على عودة الفريق للدمام عقب نهاية معسكره في النمسا كثاني المراحل الإعدادية، حيث سيكمل الفريق مرحلته الثالثة في الدمام.

وينتظر أن يخوض الفريق في الدمام مواجهة ودية أمام أحد فرق المنطقة الشرقية، قبل تدشين مشواره في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملاقاة فريق الباطن في 14 أغسطس الحالي باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويبرز اسم المدافع الكاميروني نيكولاس نكولو كأبرز الخيارات لدى المفاوض الاتفاقي بعد مطالبات المدير الفني الوطني خالد العطوي، بضرورة إنهاء هذا الملف قبل انطلاق

مباريات الدوري وعدم الانتظار إلى نهاية فترة التسجيل في 30 أغسطس الحالي.

من جهة أخرى تنوي الإدارة الاتفاقية التعاقد مع ظهير أيسر محلي خلال الفترة المقبلة، بعد أن تعاقدت مع سعيد المولد في خانة الظهير الأيمن، إذ تترقب قائمة المستبعدين من الأندية الكبيرة لاختيار الأنسب لشغل هذا المركز.