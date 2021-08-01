الهلال يعود للرياض ويتدرب غدا دون الدوليين

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وقرر المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم استئناف المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعدادات لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء غدا بملعب النادي دون اللاعبين الدوليين العائدين من العاصمة اليابانية طوكيو بعد أن خاضوا ثلاث مواجهات مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو2020 ) أمام منتخبات ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.
وجزأ جارديم إجازة الدوليين، حيث تنتهي إجازة الثلاثي حمد اليامي وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري في التاسع من أغسطس الحالي، فيما تمتد إجازة الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني إلى 16 أغسطس الحالي.
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