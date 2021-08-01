اخبار الرياضه

الهلال يعود للرياض ويتدرب غدا دون الدوليين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الهلال يعود للرياض ويتدرب غدا دون الدوليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى العاصمة الرياض أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد ختام معسكره بمدينة سالزبروج النمساوية والذي استمر 21 يوما، وشهد خوض 4 مباريات تجريبية استعدادا للموسم المقبل آخرها المواجهتان القويتان أمام هيرتا برلين ولايبزيج الألمانيين.

وقرر المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم استئناف المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعدادات لدوري الأمير للمحترفين مساء غدا بملعب النادي دون اللاعبين الدوليين العائدين من العاصمة اليابانية طوكيو بعد أن خاضوا ثلاث مواجهات مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو2020 ) أمام منتخبات ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

وجزأ جارديم إجازة الدوليين، حيث تنتهي إجازة الثلاثي حمد اليامي وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري في التاسع من أغسطس الحالي، فيما تمتد إجازة الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني إلى 16 أغسطس الحالي.

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يعود للرياض ويتدرب غدا دون الدوليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا