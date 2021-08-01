الياسين يخوض تحدي الدور الفاصل بين الميداليات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز العداء السعودي مازن الياسين مقعده بنصف نهائي سباق 400 م بألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، بعد أن جاء أولا في مجموعته بالدور الأول بزمن 45.16 ثانية ورقم شخصي جديد له، متفوقا على عدائين من بلجيكا وسويسرا.

كما تفوق الياسين في السباق الذي حضره وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد، ونائب رئيس الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، على الأمريكي راندولف روس، الذي حقق أسرع زمن هذا العام في يونيو وهو 43.36 ثانية، ليكتفي روس بالمركز الرابع.

وسيخوض الياسين اليوم منافسات الدور نصف النهائي لسباق 400 م سعيا للتأهل إلى النهائي وحصد ميدالية.

وتأهل في سباق أمس أيضا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الست إلى الدور قبل النهائي، بالإضافة إلى أفضل 6 عدائين حققوا أزمنة بعد أصحاب المراكز الأولى.

وحقق الأمريكي مايكل تشيري بطل العالم في سباق التتابع 4 × 400 م، وصاحب المركز الثاني في التصفيات الأمريكية في يونيو، أسرع زمن في التصفيات أمس (44.82 ثانية) في طقس شديد الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.

كما تأهل مواطنه مايكل نورمان بزمن 44.07 ثانية في التصفيات الأمريكية، وهو ثاني أسرع زمن هذا العام، إلى الدور قبل النهائي.

وتأهل فان نيكيرك، حامل اللقب وصاحب الزمن العالمي، إلى الدور قبل النهائي بصعوبة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات التي شارك فيها بزمن 45.25 ثانية.

وبلغ ستيفن جاردينر القادم من جزر الباهاما الدور قبل النهائي بزمن 45.05 ثانية.

وتم استبعاد الكيني إيمانويل كورير، صاحب المركز السادس في بطولة العالم 2019، من التصفيات بعد بداية خاطئة.